Koroonaprotest lõi Tallinna volikogus kaardipaki segi

Tallinna linnavolikogu liikme Kairet Remmak-Grassmanni lahkumine EKRE ridadest tähendab, et Tallinna volikogu koalitsioonikõnelustele on lisandunud üks muutuja. Keskerakonnal on absoluutse ülekaalu saamiseks vaja vaid kahte lisahäält, praegu fraktsioonitu Remmak-Grassmann plaanib enda sõnul hääletada üksnes oma südametunnistuse järgi.