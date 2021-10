Tuleva aasta võidupüha paraad toimub Kuressaares

Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul on tegemist väga toreda ja kauaoodatud teatega. «Saaremaa ja saarlaste jaoks oli eriline 2006. aasta võidupüha, kui võõrustasime Eesti esimest ja seni ainsat mereparaadi. 16 aastat hiljem jõuab suur paraad taas meie kodusaarele, kuid seekord Kuressaare linna,» ütles Tuisk.

Vallavanem lisas, et kogu Eesti riigi jaoks olulise ürituse kordaminek sõltub eelkõige koostööst. «Selleks on vaja nii kohalike elanike ja ettevõtjate toetust kui ka partnerlust paraadi korraldajatega,» sõnas Tuisk. «Loodetavasti on võidupüha paraad Kuressaares meeldejääv nii saarlastele kui ka meie külalistele.»