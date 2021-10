Tallinna ringteel muutub liiklus 2,7 miljoni euro eest nutikaks

Transpordiameti intelligentsete transpordisüsteemide projektijuhi Mari-Liis Sepa sõnul on tegemist ameti seni suurima ITS projektiga. «See ei ole lihtne objekt – paigaldatakse suuri raamkonstruktsioone ja umbes 7 kilomeetrit elektrikaableid,» ütles Sepp. «Lisaks käivad tööd suure liiklussagedusega Tallinna ringteel, kus on mitukümmend tuhat sõidukit ööpäevas, ka suur raskeveokite osakaal,» märkis ta.