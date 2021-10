Ringkonnakohus langetab Keskerakonna miljoniannetuse saagas otsuse reedel

Märtsiks oli selge, et halduskohtu otsuse kaebasid edasi kõik kolm osapoolt. Keskerakond taotles, et ERJK-lt mõistetakse välja õigusabikuludena menetluskulud 57 000 eurot, samuti soovis, et muudetakse halduskohtu 29. jaanuari otsuse põhjendusi. ERJK nägemuses võinuks kohus ettekirjutuses olevat summat vähendada kohtu poolt vajalikuks peetud ulatuses või kohustada ERJK-d ettekirjutust uue summa lisamisega muutma. Sarnase kaebuse esitas Midfield.