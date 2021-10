Paet: Euroopa Liit peab reageerima Valgevene halvenevale olukorrale

«Olukord Valgevenes on sünge ning paranemise märke pole,» ütles Paet. «Poliitvangide arv on praeguseks tõusnud üle 800 ning see number jätkab kasvamist. Juuni lõpus teatas Valgevene, et peatab osalemise EL-i idapartnerluses. Selle asemel tegeleb Lukašenka režiim hübriidsõjaga, mille eesmärk on EL-i hirmutamine ja destabiliseerimine. Poola, Leedu ja Läti seisavad silmitsi riiklikult sponsoreeritud ebaseadusliku rändega Valgevenest, mida omakorda saadab desinformatsioonikampaania.»