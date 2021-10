Tallinnas saab kuu aega enneolematult pika trollibussiga tasuta sõita

Linnajuhid vaatavad selliste ühissõidukite poole seetõttu, et tahavad Tallinnas välja arendada niinimetatud metroobusside süsteemi. «Metroobuss pole veerem, vaid terviklik süsteem. See on linna läbivate liinide ja suure veovõimega transpordisüsteem, mis on integreeritud nii, et kui näiteks Mustamäe poolt tuleb metroobuss Vabaduse väljakule, siis paralleelselt on integreeritud ka trammiliinid, nii et nad liiguksid enam-vähem sünkroonis. Et keegi neist ei seisaks kusagil foori taga või ummikus. See on terviklikult üles ehitatud süsteem, mis on mõeldud suure mahutavusega veeremile,» selgitas abilinnapea Andrei Novikov.