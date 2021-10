RMK saab 37 000 hektarit metsi kogukonnavabaks

Keskkonnaministeerium plaanib seadusemuudatusi, mille järgi asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad (nn KAH-alad) määratletakse edaspidi ainult kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis. Ainult need metsad saavad kohalike elanike ja omavalitsusega kooskõlastatud majandamiskava.

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul on praeguseks kohalike omavalitsustega kokku lepitud ja RMK raietööde kaardile kantud 36 000 hektari jagu KAH-alasid. RMK aastaraamatu (2019) järgi on aga Eestis kokku 73 000 hektarit selliseid metsi, kus looklevad matka- ja suusarajad, mis kaitsevad asulaid maanteemüra ja tuulte eest või on RMK andmeil muul põhjusel kohalikele olulised.