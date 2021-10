Võidupüha paraad toimub Kuressaares

Kaitseliidu eestvõttel korraldatakse Võidupüha tähistamist üle-eestiliselt kõikjal koduvabariigis. Keskne paraad toimub igal aastal erinevas maakaitseringkonnas. Tuleval aastal on korraldajaks Lääne maakaitseringkond (hõlmab Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiu maakonda) ja tulipunktis Kaitseliidu Saaremaa malev ja Kuressaare.

Paraadi toimumise täpne asukoht ja osalejad selguvad planeerimise käigus, tavapäraselt on sinna tulemas Lääne maakaitseringkonna esindajad Kaitseliidust, Naiskodukaitsest, Kodutütardest ja Noortest Kotkastest, aga ka liitlaste ja partnerjõustruktuuride esindajad ja orkestrid.

Saaremaal on varem keskne Võidupüha paraad toimunud 2006. aastal Eesti esimese mereparaadina. Maine suur Võidupüha paraad toimub Saaremaal esimest korda.

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919 ja see on ka «eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest.» (Eesti Vabariigi valitsuse otsusest 1934).