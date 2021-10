EKRE värk – natuke tunnistab süüd, tegelikult muidugi mitte

«Ühes asjas olen EKREga ühel meelel: kohus töötab meil tõesti aeglaselt. Nemad ütlevad lisaks, et töötab kallutatult, aga mina toda väidet ei jaga. Arvan, et põhimõtteliselt on Eesti kohtusüsteem õiglane,» kommenteerib Tarand pikalt kestnud kohtuasja. «Aga olgu. Tähtis on see, et kohus oma pika otsustamisega siiski jõudis järeldusele, et minule tehti väärus. Minule tehti liiga, minu õigusi rikuti.»