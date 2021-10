Uuring: omavalitsustes napib rahvatervise eest vastutajaid

Rahvatervise teemadest on viimastel aastatel tähelepanu all neutraalsemad teemad, nagu liikumine, toitumine ning tervishoiu- ja/või sotsiaalteenuste arendamine. Komplekssematest teemadest toodi esmajärjekorras esile perevägivald ja vaimne tervis.

Selgus, et 60 protsenti juhtidest peab rahvatervise ja turvalisuse ametikohta vajalikuks, ent tegelikult täidab rahvatervise ülesandeid vaid 18 spetsialisti kaheksakümnest, neist viis töötab Tallinnas.

Uuringu alusel nõustub valdav osa juhte ja spetsialiste väitega, et omavalitsuse kõikide valdkondade planeerimisel tuleb arvestada nende mõju rahvatervisele ja turvalisusele. «Eelistatakse valdkondi, mis on lihtsamini mõistetavad, toovad kiiremini tulemusi ja lahendusi, on ajatundlikumad ning aitavad korraldada igapäevast toimetulekut,» kommenteeris TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna ekspert Triinu Purru.