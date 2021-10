Esimese ja teise lapse lapsetoetuse tõstmine kavas ei ole

Kui peres kasvab vähemalt kolm last, saab pere lastetoetust 500 eurot kuus ning alates neljandast lapsest lisandub sellele ka lasterikka pere toetus, kuid esimese ja teise lapse toetus on püsinud aastaid 60 euro peal lapse kohta.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnas, et esimeste laste lastetoetust kavas tõsta ei ole: «See on toetus, mitte mingi lapse ülalpidamiskulu katmine. See on toetus, see on väärtustamine, ja sihitatud on sinna, kus statistika näitab meile, et mure toimetulekuga on suurem».

Kuigi Riisalo sõnul on toetuste laiem eesmärk lastega perede väljatoomine vaesusest, siis näitab statistika ERRi teatel, et suurimas vaesusriskis on just üksikvanema pered, kus kasvab reeglina üks või kaks last.