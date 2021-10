Keskerakond ja sotsid alustasid koalitsioonikõnelustega

Eelkõige on kaalutluskohaks see, et soovitakse kokkuleppeni jõuda enne, kui uus linnavolikogu koosseis esimest korda koguneb. Millal see juhtub, pole veel teada, sest riigikohtus on veel arutlusel paar valimiste kohta tehtud vaidlustust, mille otsused kuulutab riigikohus välja tõenäoliselt selle nädala lõpuks. Kui riigikohus on teatanud, et valimistega on kõik korras, on linnavolikogu kokkukutsumiseks aega üks nädal.