Tarneraskuste tõttu ootab kolmandik Tartu rendiratastest remonti

Tartu rattaringlusel peaks üsna pea algama suur talvehoolduse periood, samuti vajavad paljud rattad suuremat remonti. Ent nagu kogu rattamaailm, vaevleb ka Tartu linn varuosade puudujäägis, teatas uudistesaade «Aktuaalne kaamera». Varuosade puudujääk on tekkinud seetõttu, et koroonakriisi ajal pandi tehastes tootmine pausile.

«Väga lihtne näide on näiteks ketid. Meil suvehooaja jooksul iga ratas tahab ühte või kahte ketti ja praegu kette pole lihtsalt saada. Need ketid, mis meil olid kevadel tellitud, lubati septembriks. Neid veel ei ole, praeguseks on lubatud novembrisse,» selgitas Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.