Õiguskantsler on viidanud, et Tallinna linnajuhtidel või koolijuhtidel puudub NETS-i järgi õigus otsustada kogu omavalitsuse koolide kaugõppele saatmiseks, selle otsuse võivad vastu võtta üksnes terviseamet või valitsus, lähtudes ka siis iga konkreetse kooli vaktsineerimis- ja nakatumisnäitajatest, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Õiguslik alus on olemas, selleks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS). Õppetöö korralduse otsustamine on kindlalt iga kooli otsus, kuidas ta oma õppetööd korraldab ja mis alustel, näiteks distantsõppena,» selgitas Pajula.