Mõned patsiendid ei usu ka pärast narkoosist ärkamist, et neil oli koroona

Palatis ootab meid rõõmsas tujus Marit. Hea tuju on tingitud sellest, et täna saab ta koju. Ta oli haiglas nädal aega. «Ma olin kümme päeva kodus ja arvasin, et saan terveks. Seda ei juhtunud. Tulin siia väga kehvas seisus, aga tänaseks olen nii palju paranenud, et julgen öelda: mul väga hästi läinud ja olen oma elu eest tänulik,» räägib Marit.