President Karis Varssavis: Poola roll Läänemere piirkonna julgeolekus on võtmetähtsusega

«Atlandiülene side ning tugevad liitlassuhted NATOs on Euroopa julgeoleku nurgakiviks, mistõttu on tähtis hea usalduslik vahekord USA ja Euroopa vahel,» ütles president Karis.

President Karis tõstis esile Poola olulist rolli piirkonna julgeoleku tagamisel. Kaitsekoostöö kahe riigi vahel on tihe, Poola on osalenud NATO Balti õhuturbe rotatsioonis ning ka Eestis toimunud õppustel nagu näiteks tänavusel Kevadtormil.

Poola on Eestile olulisim kaubanduspartner regioonis ning hea meel on tõdeda Eesti ettevõtjate huvi kasvu Poola turu vastu. Majandushuvide edendamisele aitab kaasa Kolme Mere algatus, mille eesmärk on arendada piirkonna taristut ja ühendusi.