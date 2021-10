GALERII ⟩ Maskireid Ülemiste keskuses lõppes mõnelegi külastajale trahviga

Kohad, kus seni oli maski kandmine rangelt soovituslik, on see tänasest kohustus ning terviseamet on öelnud, et rikkujate pelgalt hoiatamise aeg saab läbi.

Tänasel Ülemiste keskuse reidil sai see hoiatus kinnitust: trahvi said ka need, kes olid maski enda sõnul vaid korraks lõua otsa tõmmanud.

Just nii juhtus Ülemistele koos sõbraga šoppama tulnud Valga päritolu Artiga, kellele ametnikud eneselegi ootamatult peale sattusid. 22-aastane Arti istus pingil, ühekordne sinine mask lõua otsas ja näppis mobiiltelefoni.

«Tere! Miks teil maski ees ei ole? Kas teate, et kaubanduskeskustes peab maski kandma?» küsis politseinik ehmunud näoga noormehelt. Arti ütles, et polnud sellest kohustusest kuulnud. «Teadsin, et soovitatakse kanda... Et peab kandma, aga ei teadnud, et trahvi tehakse, kui ei kanna,» üritas ta selgitada.

Enda sõnul ta üldiselt ikka maski kannab. «Võtsin korraks eest ära, kuna mul hakkas palav,» ütles Arti. Vestlus ametnike ja noormehe vahel kulges sõbralikus toonis.

Pärast paarkümmend minutit kestnud paberite täitmist pidi Arti maksma 20 eurot trahvi. Osapooled soovisid üksteisele kena päeva ja läksid oma teed.

Ülemiste kaubanduskeskuses kontrolliti täna ka seda, kuidas keskuse toitlustusasutused koroonapassi kontrollivad ja küsivad. Külastati kahte-kolme asutust ning ametnike kinnitusel oldi seal kehtivate korraldustega hästi kursis ning käitumine eeskujulik.