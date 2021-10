Kõlvart: kõigi õpilaste kooli lubamine pole õige

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti peamised argumendid on, et naktumine on kõrge ning viirus saadakse peamiselt koolist ja kodust. Linnapea sõnas, et olukord on halvenenud septembrist alates ja ilmselt tegi selle veelgi hullemaks sügisene koolivaheaeg, sest lastel on olnud nädala jooksul uusi kontakte.

Kõlvart tunnistas, et tema soovis osalist distantsõpet juba kuu aega tagasi, aga siis ei olnud koolijuhid nõus. Teisipäevasel kohtumisel olid samuti mõned eriarvamused, aga kuna olukord on halb, oli enamik nõus, kinnitas linnapea.

«Nakatunud on 1000 last ja 70 õpetajat. Koolile on antud terviseameti funktsioonid, kool peab kaardistama lähikontaktsed, jälgima, kas õpilane tegi testi või mitte. Kuna terviseamet on seisukohal, et nad ei saa jagada isikuandmeid, ei oma kool täpsemat teavet haigestunute kohta,» rääkis Kõlvart.

Ta lisas, et see kõik on täiendav koormus koolile. Peale koolivaheaega on vaja ajapuhvrit, et aru saada, kuidas hakkab olukord arenema ja kuidas kulgeb kõigi õpilaste testimine koolis.