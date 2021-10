GALERII ⟩ Malisse roteeruv jalaväerühm lõpetas väljaõppe

«Missioonile suunduva rühma väljaõpe on läbi viidud Scoutspataljoni tegevväelaste poolt, kes omavad ise põhjalikke kogemusi välismissioonidelt ja on sellekohase väljaõppe tegelenud pikka aega,» ütles Barkhane järgmise kontingendi ülem major Rauno Vahimets. «Kahtlemata on rühm saanud parima võimaliku väljaõppe ja omandatud oskused on proovile pandud lõpuharjutuse käigus. Hoolimata väljaõppe perioodi lõppemisest, ei lõpe väljaõpe ka missioonipiirkonnas ja oskusi-teadmisi täiendatakse pidevalt.»