Keegi peab nende eest hoolitsema: tooma süüa, vahetama mähkmeid, aitama lamatiste vältimiseks külge pöörata. Seda tööd ei tee elu ja surma puudutavaid raviotsuseid langetavad arstid ega pea tegema ka õed, kelle eriala on hinnata patsientide olukorda ja manustada ravimeid. Hooldajate töö on haiglasüsteemis füüsiliselt kõige raskem ja ka kõige ohtlikum: enne vaktsineerimist jäi Ida-Tallinna keskhaiglas haigeks pool koroonaosakonna õdedest ja hooldajatest, kuid mitte ükski arst, on Postimehele möönnud sisehaiguste keskuse juhataja Alice Lill. Hooldaja töö on ka kõige odavam. «Hooldaja töötasu on 6 eurot tund,» tunnistas Halling, kui küsisin, kui palju Ida-Tallinna keskhaiglas hooldajatele makstakse. «Inimesed teavad, et kui nad õpivad hooldajaks, siis on nende sissetulek väga väike. See ei ole normaalne, aga see on riiklik poliitika.»