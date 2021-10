Tallinna kunstigümnaasiumi direktor: jäägu kiirtestide raha riigile

Tallinna kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults ütles, et kuna Tallinn võttis vastu otsuse, et 4.-8. klasside õpilased on distantsõppel, siis otsustas ta, et nende kool lapsi testima ei hakka. «Arvan, et meil on kõige suurema nakatusmisnäitajaga õpilaste grupp koolist ära. Ma ei näe põhjust testida, eriti kui testid alles jõuavad koolidesse,» selgitas Sults. Probleemiks on koolidirektori sõnul ka see, et täpselt ei tea kuhu kasutatud testid panna. «Küsimusi on liiga palju ja ma ei näe vajadust, vähemalt esimesel nädalal õpilasi testima hakata. Õpetajaid me testime, sest Tallinna linn nõuab seda,» lisas Sults.