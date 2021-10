Isamaa pole Jaak Aheliku liikmestaatust veel arutanud

Isamaa peasekretär Priit Sibul lausus Postimehele, et erakonna juhatus järgmine koosolek on ülejärgmisel nädalal. Seda, kas Aheliku küsimus võiks siis üheks arutelupunktiks olla, ei osanud Sibul öelda. Teema on tema sõnul värske ning kellegagi mõtteid pole veel vahetatud.