Haiglatel on abijõu järele kriitiline vajadus

Süveneva tervishoiukriisi olukorras kutsub Vaab üles kõiki tervishoiu alal töötavaid spetsialiste, kes veel end andmebaasi kirja pole pannud ja oleks valmis haiglate päringutele reageerima, end registreerima.

Vaabi andmebaasi halduri Neveli Niiti sõnul on haiglatelt päringuid üha rohkem ja meditsiinilise väljaõppega vabatahtlike kiire leidmine kohtadesse, kus neid napib, on praegu kriitilise tähtsusega. Viimase nädala jooksul abi küsinute hulgas on Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Põlva haigla, Rapla haigla ja Viljandi haigla.

«Meie eesmärk on koguda kriisisituatsioonis kokku kõik need head inimesed, kes on valmis minema haiglatesse appi ja on vastava meditsiinilise väljaõppega või valmis omandama vastavad oskused, millest hetkel kõige enam puudust. Vaab vahendab nii vabatahtlikke üleskutseid kui ka tasulisi abipakkumisi. Aitame haiglatel niigi nappi aega kokku hoida, sest saame üleskutse jagada koheselt oma andmebaasile,» selgitas Niit.

Vaabi andmebaasi registreerimine ei kohusta registreerijat esialgu millekski. Lisatööjõu üleskutsed haiglatelt laekuvad andmebaasi liikmete e-postile ning inimesed saavad valida, millisele üleskutsele reageerivad. Üleskutsele vastanutega sõlmitakse käsundus- või tööleping, samuti kaetakse võimalusel transport, majutus ja toitlustus.

Vaab ootab end andmebaasi registreerima kõiki tervishoius töötavaid spetsialiste, näiteks kellel on parameediku väljaõppe või hooldaja kogemus või ka inimesi, kes on valmis omandama vastava väljaõppe, et haiglatesse abiks minna. Registreerida saab end aadressil https://vaab.ee/spetsialist/registreeri/.

«Oleme ülimalt tänulikud kõigile abipakkujatele, kes on viimase aasta jooksul end andmebaasi registreerinud ja abipalvetele vastu tulnud,» lisas Niit.