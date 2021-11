Tervishoiutöötajate liidu president: panus koroonakriisi lahendamisse tuleb anda igaühel

Avaldame pöördumise täismahus

Head Eestimaa inimesed

Äärmiselt kurb on viimasel ajal kogeda verbaalseid rünnakuid tervishoiutöötajate suunal. Pole saladus, et meid on ilmselgelt liiga vähe arvestades tänast töömahtu, haiglad on patsiente täis ja tervishoiutöötajad seetõttu ülekoormatud. Patsientide aitamiseks oleme sunnitud viibima ühes kõige keerulisemas olukorras, millega oleme kunagi silmitsi seisnud ning jätkama oma tööd. Ometi leidub hulk inimesi, kes lakkamatult püüavad tervishoiutöötajaid halvustada, leida meie töös vigu ning seada kahtluse alla meie pädevus. Kuigi hetkel piirdub see vaid sõnadega, teeb see sellegipoolest haiget.

Koroonaviiruse laialdasest levikust põhjustatud kriis häirib meie kõigi elu. See on olnud paljude jaoks sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Kui tavainimesel on võimalus raadio või televiisor kinni keerata ning näiliselt pandeemia eest põgeneda, siis koroonat see ei huvita - tema käib oma rada edasi. Iga päev tuuakse haiglasse uusi patsiente ning tervishoiutöötajad riietuvad taas kord mitmeks tunniks kaitseriietusse, panevad näole respiraatori, mille vorbid on rasked näost kaduma ja lähevad tegema oma igapäevast tööd. Meie ei saa põgeneda; kogu töökollektiiv töötab piltlikult öeldes selg vastu seina.

Oluline on mõista, et viiruskriisi lahendamise juhtroll on küll tervishoiusektori käes, kuid toetus ja omapoolne panus tuleb anda igal kaaskodanikul. Meie ei hakka kellegi tõekspidamisi ümber pöörama ega kedagi ümber kasvatama; meil ei ole selleks aegagi. Me peame hoidma kõiki oma patsiente olenemata nende haigusest. Kui mõni inimene ei soovi või ei saa end vaktsineerida, ega maski kanda, siis loodame, et ta hoiab end vabatahtlikult teistega kokkupuutumistest eemale, et selline oleks tema panus. Kahjuks võib mõne suur soov iga hinna eest oma õiguste eest seista tuua kaasa haiguspuhangu, kus kannatavad ümberkaudsed inimesed. Kui sa ei oska aidata siis ära palun kahjusta, ei sõnade ega tegudega meie praegust habrast olukorda.

See, et tervishoiusektoris on töötajaid liiga vähe, on selge olnud juba pikaajaliselt. Antud probleemi lahendamiseks ei ole kiiret ega odavat lahendust. Viimase paari aasta jooksul on tervishoiu- ja hooldustöötajad töötanud uskumatu stressi all, pandeemia tõttu on suurenenud nõudmised ning töötajate vähesus on eriti selgelt väljajoonistunud. Sellest hoolimata püüavad nad pakkuda parimat võimalikku hooldust ja hoolt. Tänaseid tervishoiu valdkonnas töötajaid tuleb hoida ja tunnustada, samal ajal koolitades juurde uusi spetsialiste - õdesid, radioloogiatehnikuid, hooldajaid, füsioterapeute jne. Selleks peab olema koolitustellimus koos rahastusega, lisaks praktikabaaside toetus, rahaline ja ajaline ressurss.

Täna tuleb olemasoleva tööjõuga saavutada võimalikult parim tulemus. Koroonakriisi lahendamiseks ja viiruse leviku piiramiseks peab panustama iga inimene, sõltumata tema maailmavaatest. Nakatumisest hoidumine ei ole enam kobamine tundmatuses; nagu lähinaabriteltki õppides teame, et sellele aitab kaasa inimeste vastutustundlik käitumine ja piirangutest kinnipidamine. Eriti nüüd, kui haigestunute arv ja suremus hüppeliselt kasvab, on väga oluline end vaktsineerida, hoida kaaskodanikega distantsi, kanda maski, mitte liikuda ringi haigena ega levitada valeinformatsiooni.

Kui aasta tagasi paljud tervishoiusektoris töötavad inimesed ületasid end sära silmades, mõistes, et ühiskonnal oli meie pingutust väga vaja, ja uskudes, et koos pingutades saame viirusest võitu, siis täna on olukord teistsugune. Meie silmis on näha väsimust, kurbust ja vahel pettumust, ning meil tuleb seekord moraali üleval hoidmiseks rohkem pingutada. Just seepärast liigutab väga meie südameid paljude heade inimeste moraalne toetus. Sellised tähelepanuavaldused lähevad meile hinge ja saame aru, et meie tööd hinnatakse ja väärtustatakse. Me jätkame enda võimetekohaselt, sest peame koos selle lahingu võitma.

Kutseliiduna ootame riigilt selgeid sõnumeid ja meetmeid, rahalise toetuse jätkumist viiruskriisi kulude katmisel, sektori töötajate motiveerimist ja kõigi kaaskodanike panust.