Malis teeniva jalaväerühma jaoks on pool teenistust seljataga

Jalaväerühma rühmaülema nooremleitnant Taavi Tammaru sõnul on aeg alates septembrist olnud töine. «Esiti ei uskunud, et meie siinne teenistus algab kohe ühisoperatsioonidega koos Prantsuse üksustega ja hetkel tundub, et see tendents jätkub ka edaspidi. Meiega arvestatakse ja koostöös saame rakendada enda teadmisi ja oskuseid eesmärgipäraselt.»