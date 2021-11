Jõhvis kaalutakse korruptsiooni

«Kui Eesti on uhke oma kõrge koha üle vähese korruptsiooniga maade edetabelis, siis Ida-Virumaal seda tunnet ei ole. Oodatakse, et keegi seda olukorda muudaks, kuid samas tekitab järjekordne korruptsiooniprotsess tihtipeale kohalikes arvamusliidrites mure, et rohi on kibedam kui haigus. Mida siis teha ja kes peaks tegema?» nimetab Eesti Riigiametnike Klubi ERAK projektijuht Virve Linder küsimusi, millele loengute käigus vastuseid otsitakse.

Avaloengu «Mis on ja mis ei ole korruptsioon?» lektoriks on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees, endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. Avaloengu eesmärk on Linderi sõnul tagada, et osalejad saavad mõistetest sarnaselt aru ning et neil on olemas vundament järgmiste loengute sisu omandamiseks ja kaasa rääkimiseks.