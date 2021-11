Ratas arutas Tšehhi parlamendi esimehega energia- ja digiteemasid

Tšehhi Senati esimees Miloš Vystrčil on Eestis kahepäevasel visiidil. Täna võõrustas teda riigikogu esimees Jüri Ratas, kellega koos nad avasid Eesti Kaubandus-Tööstuskojas Tšehhi-Eesti ärifoorumi. Sündmuse avasõnas rõhutas Ratas vastastikuse majanduskoostöö olulisust ja kutsus üles leidma ühisosa kaitse, rohepöörde ja energiajulgeoleku teemal.

Kohtumise fookuses oli energia- ja digiteema. Mõlemad nentisid, et vastastikustes suhetes on veel potentsiaali ja leppisid kokku, et parlamentaarse koostööna minnakse edasi nii energeetika- kui ka digitaliseerimisteemadega.