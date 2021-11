Tallinna vaktsiinitelkides on esmase doosi saanud üle 2000 inimese

Teise doosiga on vaktsineeritud 304 ja tõhustusdoosiga 378 inimest. Lisaks Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas avatud telkidele avati laupäeval nõustamis- ja vaktsineerimispunkt ka Lasnamäel Lindakivi kultuurikeskuses, kus esimese kahe päevaga said kaitsesüsti 176 inimest, sealhulgas 150 esmast doosi.

«Vaktsineerimine on kriisi leevendamiseks ülioluline ning on heameel näha, et teenus on inimeste poolt hästi vastu võetud ja vaktsineeritute arv suureneb iga päevaga jõudsalt,» ütles linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.