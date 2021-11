Paar päeva tagasi kirjutas Äripäev, et terviseameti kahtlustuse järgi on Selfdiagnosticsi testid mõeldud vaid professionaalidele, samas kui Euroopa Liidu turul on vähemalt üle kümne nõuetele vastava kiirtesti. Ka ettevõte ise teatab oma kodulehel, et nende test on mõeldud vaid professionaalseks kasutamiseks.