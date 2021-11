Justiitsminister keelatud annetustest: võib-olla tuleks need vahendid riigieelarvesse kanda

Kui erakond jääb keelatud annetusega vahele, tuleb see annetuse tegijale tagastada, kuid justiitsminister Maris Lauri hinnangul võiks see võimalus säilida vaid juhul, kui raha makstaks tagasi kohe: «Aga kui ta hakkab seda raha enda käes hoidma ja tagasimaksmisega venitama, siis võib-olla tuleks kanda need vahendid riigieelarvesse».

«ERJK-l jääb puudu nendest võimekustest, mis on väga paljudel teistel järelevalveasutustel tegelikult olemas,» rääkis Lauri, lisades, et see on takistanud ka erinevate vihjete kontrollimist ja küsitlemist.