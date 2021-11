Joobes peaga lõbusõidust võlgadeni kogu eluks

See, et liikluskindlustus joobes juhi põhjustatud õnnetuse puhul abiks pole, nii et kõik kulud jäävad tema enda kanda, tuli Bolt Drive’i suunajuhi Lukas Yla sõnul asjaosalistele suure üllatusena. Esmalt küsitakse juhilt küll selgitusi, kuid seejärel antakse talle teada, et summa, mida maksta tuleb, on suur. «Üldiselt on see šokk,» kirjeldas Yla juhtide esmareaktsioone. ​«Nad eeldavad, et maksan 2000 eurot trahvi, kindlustus katab ja mida sa rohkem minust tahad. Siis teed selgeks, et olukord on ikka tõsisem.»