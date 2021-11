Vene propaganda voolab jätkuvalt Eesti televaataja ajudesse

Pikaaegne telejuht, Duo Media juhataja Jüri Pihel nendib: «Midagi pole teha, televisioon on see, mis loob jututeema. Nooremate seas on see mõju aina väiksem, vanemate hulgas seda enam.» Sama soojaga tõdeb ta: «Eesti venekeelse publiku seas loovad jututeemat ikkagi eeskätt Venemaa riiklikud kanalid.»