Tänavuse IDeeJazzi üks peaesineja on Sebastian Studnitzky

Studnitzky | KY - 4tet

Sebastian Studnitzky – klaver / trompet / elektroonika

Laurenz Karsten – kitarr

Paul Kleber – bass

Tim Sarhan – löökriistad

Sebastian Studnitzky on saksa multiinstrumentalist ja helilooja. KY tähistab Studnitzky mitmekülgset muusikaprojekti, mis on ühtaegu minimalistlik, ent samas paljukihiline. Erinevalt tema varasemast, orkestraalsest projektist MEMENTO, mis tõi talle ECHO jazziauhinna, ammutab KY esteetilisi mõjusid hoopis elektroonilisest muusikast ja esineb väikse instrumentaalansambli kujul.

4-aastaselt trompetit ning 8-aastaselt klaverit mängima hakanud Studnitzky õppis Stuttgarti Riiklikus Muusikakõrgkoolis ja kolis seejärel Ameerika Ühendriikidesse, kus ta lõpetas Berklee Muusikakolledži filmimuusika alal. Praegu töötab Studnitzky professorina Carl Maria von Weberi nimelises Dresdeni Muusikakõrgkoolis, edendades seal oma kaasaegset ning avatud lähenemist jazzmuusikale. Just seal kohtus ta esimest korda trummar Tim Sarhani ja kitarrist Laurenz Karsteniga. Mõlema mängimisstiil on mõjutatud minimalistlikust techno-muusikast ning panustab seeläbi KY elektroonilisse kõlapilti.

2017. aastal ilmunud albumi «KY organic» produtseeris Studnitzky koos oma kauaaegse muusikalise koostööpartneri Paul Kleberiga RecPublica salvestusstuudios, mis asub sügaval Poola maapiirkonnas. Stuudio kauge ja eraldatud asukoht olid albumi valmimisel üliolulised, võimaldades täielikku eemaldumist Studnitzky rahvusvahelistest kontserttuuridest ning kodulinn Berliini pidevast suminast. Tema avatud meel ja eklektiline taust on võimaldanud tal ühendada minimalistlikku techno-tunnetust keeruka häältejuhtimise, innuka jazziimporvisatsiooni ja indie-popilike harmooniatega. Tulemus on ühtaegu rütmiline, mõtisklev ja romantiline. Veelgi märkimisväärsemaks teeb albumi see, et kõik selle elemendid on lindistatud akustilisel kujul.

Kuulates Studnitzky viimaste aastate loomingut, on selge, et «KY Organic» on osa suuremast kunstilisest rännakust täiusliku žanrite-vahelise keemia ning vastastikuse rikastamise poole. Studnitzky on KYga suutnud luua ainulaadse stiili, mida iseloomustab tasakaal kaasaegse ning ajatu vahel.

Allikas: ideejazz.ee