Ott lahkub, kas Keskerakond võiks välja vahetada ka välisministri

Riigikogu väliskomisjoni liige reformierakondlane Eerik-Niiles Kross: Välispoliitikaga tegelevaid institutsioone on meil ju kolm, ministeeriumi kõrval ka president ja vabariigi valitsus. Just eile kohtus peaminister Joe Bideniga, nii et midagi ikka toimub. Eks maitsed on erinevad, mina olen alati aktiivse välispoliitika pooldaja. Mulle tundub, et minister ja diplomaadid aktiivse orkestrina töötavad siiski hästi. Selle üle võib muidugi vaielda, kas välisministri stiil on piisavalt reljeefne või mitte, aga midagi sellist pole mul välisministrile küll ette heita, et ta peaks ametist lahkuma. Ma ei ole välisministri osas veel lootust kaotanud.