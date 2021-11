Riigikohus jättis rahuldamata kaebuse valimiste korralduse kohta Tallinnas

«Ka riigikohus on andnud oma kinnituse sellele, et valimised viidi Tallinnas läbi korrektselt. See kinnitab, et linna valimiskomisjon ja jaoskonnakomisjonid on tegutsenud igati kooskõlas seadusega,» ütles valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello.