Aadu Must: minuga on ministriametist räägitud, aga äkki leiavad mõne ägedama

Kommenteerides Anneli Oti tagasiastumist, ütles Must, et tegu oli mõistliku otsusega. «Anneli Oti õnnetus on selles, et ta sattus ministriametisse üliraskel ajal,» rääkis Must. Ta selgitas, et inimesed pole harjunud sellega, et maailm muutub ja kohati väga järskude sammudega. Ajaloos on see alati nii olnud, et peale igat kriisi on maailm hoopis teistsugune. «Olen palju suhelnud kolleegidega teiste riikide parlamentidest ja kõik on nõus sellega, et parlamendid ei pea tegelema küsimusega, mitu süsti keegi saama peaks. Kõik edukate riikide parlamendid töötavad selle nimel, et nende riik oleks tugev ka pärast kriisi,» lausus Must. Rääkides ministrivahetusest, sõnas ta, et vahetusi tuleb teha ka kriisi ajal, et edasi minna. «Uus minister tuleks kiiresti paika panna, viivitada pole mõtet,» lisas Must.