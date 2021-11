Riigikohus: omavalitsused ei tohi avalikule teabele juurdepääsu reguleerides seadusega vastuollu minna

Riigikohus tunnistas oma tänase otsusega vaidlusaluse volikogu töökorra sätte põhiseadusevastaseks. Kohus selgitas, et põhiseaduse järgi korraldavad kohalikud omavalitsused küll iseseisvalt kõiki kohaliku elu küsimusi, kuid ei tohi seejuures minna vastuollu seadustega.

Volikogu töökord rikub Riigikohtu hinnangul avaliku teabe seadust, mille järgi tuleb teabenõue täita teabenõudja soovitud viisil. Nimelt saab töökorra järgi salvestisega tutvuda üksnes volikogu kantseleis ning sedagi vaid juhul, kui tutvumiseks on põhjendatud huvi ja volikogu esimehe nõusolek.

Samas leidis Riigikohus, et seaduses sätestamata küsimustes saab omavalitsus avalikule teabele ligipääsu üle iseseisvalt otsustada. Kohus selgitas, et volikogu istungi salvestamine ja salvestisega tutvumine on iseenesest kohaliku elu küsimused, mida volikogu võib põhiseaduse järgi ka otse, ilma seaduse vahenduseta reguleerida.