Töömehele sobis vaktsiini tegemine just puhkepäeval, sest tööpäeval pole olnud mahti perearsti juurde minna. FOTO: Kadri Tammepuu

Novembri keskpaigaks ennustab terviseameti sünge prognoos Covidi-voodite vajaduse kasvu 700ni, mis on ka haiglate maksimaalne võimekus. Teisipäeval vajas haiglaravi 595 Covidi-haiget. «Kõige olulisem on praegu üle 70-aastaste vaktsineerimine,» toonitab sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. Ta leiab, et mida lähemale vaktsineerimine inimestele tuua, seda parem.