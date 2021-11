Urmas Kaja tõdes, et eestikeelne nimi puudub tegelikult väga paljudel seentel. Samas nentis ta, et ei teagi täpselt, kuidas nimepanek käib või kes sellega tegeleb. «Taimede puhul on taimenimede komisjon, kes käib regulaarselt koos ja mõtleb eestikeelsed nimed välja,» lisas Kaja.