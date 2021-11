Arstid: teatud hetkest tuleb hakata patsiente haiglasse võtul valima

«Eestist on saanud suurima koroonaviirusesse nakatumisega riik maailmas. Kuna meil on palju vaktsineerimata nakatunuid, kelle haigus kulgeb raskemalt, suureneb haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk iga päevaga,» märgivad meedikud.

Nende kinnitusel tuleb olla valmis olukorraks, kus valima peab ka vältimatut abi vajavate haigete vahel. Haiglaravile võtmisel on põhjendatud arvestada teiste kriteeriumite hulgas ka vaktsineeritust COVID-19 vastu, kuna see mõjutab oluliselt prognoosi.

«Väga selgelt on näha, et vaktsineeritud koroonapatsientidel on tervenemise tõenäosus palju suurem ja ravi kestus lühem. See ei tähenda, et haiglasse saavad ainult vaktsineeritud, aga kui katastroofimeditsiini tingimustes peame tegema raskeid valikuid, siis tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid,» ütles arstide liidu president doktor Jaan Sütt.