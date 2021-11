Karis seab esimesena sammud Valgamaale

«Soovin presidendina külastada esimesena just Valgamaad, et arutada pealinnast ühes kaugeimas maakonnas kohaliku elu edenemist ning sealseid murekohti. Ajuti tundub mulle, et Valgamaa on ebaõiglaselt kõrvale jäetud, unustatud,» ütles president Karis.