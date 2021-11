Kodutute öömajad vaktsineerimata abivajajaid tagasi ei saada

Tallinna sotsiaaltöö keskuse direktor Kersti Põldemaa rääkis, et kui inimene seisab öömaja uksel ja ta ei ole vaktsineeritud, siis tuleb kasutusele võtta kõik ettevaatusabinõud. «Me ei saa ju inimesi minema saata. Majutusüksustes on ka selliseid kliente, kes ei lähe põhimõtteliselt vaktsineerima. Neid ei ole õnneks palju, üksikud igas üksuses, aga neid on ja meie nendega lepingut lõpetada ei saa,» sõnas Põldemaa. Ta lausus, et ka nende kliendid peavad arvestama riigis kehtivaid reegleid. Ühisköögis tuleb kanda maski ja külalisi kutsuda ei tohi.