Lauri Läänemets: kriisijuhtimine tuleb anda valitsuselt tagasi terviseametile

Sotsiaaldemokraatide aseesimees jätkab valitsuse kriitikaga: «Kohalike valimiste eel ei soovinud valitsus langetada vajalikke otsuseid, kartes, et see mõjutab koalitsiooni valimistulemusi. Nüüd on selle tagajärjel ohtlikult kiiresti leviv nakatumine ja murettekitavalt kasvav suremine haigusse.»

Läänemetsa sõnul kinnitab see vajadust, et kriisijuhtimisel oleks selge eesmärk ja osapooltel selged rollid. Terviseameti ja valitsuse ülesanded on hägustunud, viimane on haaranud endale ka küsimused, mida oleks loomupärasem terviseametil otsustada ja juhtida.