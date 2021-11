Kaitsevägi on valmis saatma haiglatele appi rohkem parameedikuid

Kaitseväe peaarsti kolonelleitnandi Targo Lusti sõnu on kaitsevägi vajadusel valmis panustama 19 ajateenistuses oleva parameedikuga. Lisaks on Scoutspataljonist 10 tegevväelasest parameedikut teatanud nõusolekust vajadusel appi minna. «Detsembris lõpetab järgmine parameedikute kursus, millel osaleb 93 ajateenijat. See suurendab meie parameedikutega toetamise võimekust tunduvalt,» kinnitas Lusti.

Ta rääkis, et kaitsevägi on viimase viie aastaga õpetanud välja ligi 1000 parameedikut, kelle puhul tuleb arvestada kindlasti ka sellega, et osa neist võivad töötada iga päev tervishoiusüsteemis või on juba vabatahtlikult tervishoiusüsteemi toetamas. «Täna on probleem pigem arstide ja õdede puuduses, mitte parameedikute puuduses. Kuna kaitseväe arstid ja õed on samuti suure koormuse all nii igapäevateenistuses kui ka tsiviilmeditsiini panustades, siis nende abil on keeruline tsiviilsüsteemi täiendavalt toetada,» täpsustas ta.