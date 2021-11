Tallinnas saab neljapäevast registreerida kodus vaktsineerimiseks

Abilinnapea Betina Beškina märkis, et nakatunute hulk suureneb iga päevaga ja kriis üha süveneb. «Vaktsineerimine on üks tõhusamaid võimalusi tervishoiukriisi leevendamiseks, seepärast soovime inimesi rohkem kaasata ja vaktsineerimise neile veelgi lähemale tuua. Me teame, et vaktsiin ei hoia ära haigestumist, küll aga tõestab statistika, et haiguse kulg on vaktsineeritule valdavalt kergem ja haiglasse satutakse suhteliselt harva,» sõnas Beškina. «Kodus vaktsineerimise teenus on mõeldud eeskätt neile, kes erinevatel põhjustel ei saa ise vaktsineerima minna. Nii tulevad meditsiinitöötajad inimesele koju, nõustavad ja vaktsineerivad ning jäävad 15 minutiks jälgima inimese seisundit.»