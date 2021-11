Rae valla elanike arv ületas 22 000 piiri

Rae valla vallavanem Madis Sariku sõnul on valla kõige olulisemaks ülesandeks hetkel kõigile elanikele lasteia- ja koolikohtade loomine. «Oleme teadlikud, et lasteaiakohtade saamine Rae vallas on keeruline ning teeme igapäevaselt kõik selleks, et antud probleemi leevendada.»