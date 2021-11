«Keskerakonnal on ennegi olnud, mitte päris kalduvus, aga hetki, kui parteiline karjäär ja poliitikuks olemine on olnud selle ametikoha täitmise põhiline motiiv, » rääkis Lukas ja lisas, et Keskerakonna parteikeskne ametikohtade täitmine pole üllatus.