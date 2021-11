President Karis nimetas Tiit Teriku kultuuriministri ametisse

«Tänan peaminister Kaja Kallast ja Keskerakonna esimees Jüri Ratast, et Eesti saab kiiresti uue kultuuriministri. Meil ei ole ühtegi üleliigset päeva. Tervisekriisis valusalt pihta saanud kultuurivaldkond vajab valitsuses tugevat eestkõnelejat. Rääkisin täna pärastlõunal Tiit Terikuga, kes kinnitas, et paneb kogu oma poliitilise kogemuse kultuurivaldkonna huvide eest seismisse,» ütles president Karis.

President rõhutas, et tema jaoks on tähtis valitsuse sisemine usaldus ja töövõime, mis on praegusel kriisiajal eriti vajalikud.