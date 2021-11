Covid-19 rekordite tagajärg: valmistatakse ette uut piirangupaketti

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles Postimehele, et haigestumise kasvutempo tervikuna aeglustub, kuid järsku pööret languse poole praegu veel näha pole. «Kas see nakatumise pidurdumine on piisav, et vältida haiglate musta stsenaariumit, selgub järgmise nädala lõpus. Selleks aga peame selle nädala lõpus nägema, et juurdekasv on kümme protsenti ja järgmise nädala lõpuks alla viie,» rääkis ta. «Terviseamet valmistab ette meetmete paketti, mida on tarvis rakendada hiljemalt 15. novembrist, et vältida musta stsenaariumit haiglaravis. Täpsemad meetmed, mida me soovitame, selguvad järgmisel nädalal.»