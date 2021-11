Tallinna meer Kõlvart: meil ei ole poliitilisteks mängudeks aega ega soovi

Meie peame lähtuma nii terviseameti kui ka arstide seisukohtadest. Tegelikult ei ole Tallinn ainus omavalitsus, kus lapsed on saadetud distantsõppele. Sama otsus on vastu võetud ka Pärnus. Vahe seisneb selles, et Pärnus on 100-protsendiline distantsõpe, sh ka vaktsineeritud õpilased.

Terviseamet kommenteeris väga selgelt: viirus levib varjatult. Ka nende seas, kes on vaktsineeritud. Ka vaktsineeritud inimesed on viirusekandjad. Kahjuks on see tänaseks fakt. Ühes regioonis peab käituma ühiselt. Kui hakkame lähtuma sellest, et milline on tänane nakatumine ühes või teises koolis, siis see ei ole ennetamine, vaid reageerimine. Ma arvan, et see on meie põhiline probleem, ja mitte ainult haridusvaldkonnas, vaid tegelikult üle riigi. Me ei tegele ennetusega, ainult reageerimisega.